Piano di Sorrento piange la scomparsa del Ragioniere Gianni De Gennaro

Piano di Sorrento in lutto per la morte del Ragioniere Gianni De Gennaro, Consulente del Lavoro. A darne il doloroso annuncio la moglie Franca, i figli Patty con Roberta, Melania con Umberto e Mirella, gli adorati nipotini Anna Chiara, Sophia, Ciro Emanuel ed il piccolo Giorgio, il fratello Antonio, la sorella Ceterina, i cognati, i nipoti e tutti i parenti che lo hanno amato in questa vita e che ora ne piangono la scomparsa.

L’Eucarestia di commiato sarà celebrata domani lunedì 25 maggio alle ore 16.00 nella Basilica di San Michele Arcangelo. Dopo il rito religioso la salma sarà cremata.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari per il lutto che li ha colpiti.