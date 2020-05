Piano di Sorrento, pastinaca nelle acque di Marina di Cassano. Il sindaco: “In attesa della bandiera blu”

Piano di Sorrento, il sindaco Vincenzo Iaccarino ci regala uno spettacolo alquanto raro con un video postato sul suo profilo Facebook. Una pastinaca che sguazza tra le acque di Marina di Cassano più silenziosa che mai. Un pesce mite, ma da trattare con le dovute cautele e a scanso di equivoci: gli esperti spiegano che in estate, nel periodo giugno-luglio, la pastinaca si avvicina alla costa e cerca acque basse per partorire i suoi piccoli. Per evitare ogni problema, basta non disturbarla e aspettare che ritorni al largo.

Il primo cittadino di Piano, inoltre, si ritiene fiducioso per un imminente arrivo della terza bandiera blu per le acque dei carottesi.

Il Porticciolo di Marina di Cassano oggi

9 maggio 2020

In attesa della conferma della terza bandiera blu per la nostra città incrociamo le dita ed ammiriamo questa Pastinaca