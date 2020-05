Piano di Sorrento. Parcheggio gratuito nelle strisce blu per tutto il mese di maggio

Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino viene incontro ai cittadini in questo periodo di emergenza e di difficoltà ed annuncia che la sosta gratuita nelle strisce blu su tutto il territorio comunale è stata prorogata per tutto il mese di maggio. Indubbiamente un grande aiuto in un momento in cui ogni cittadino si trova ad affrontare l’inizio della Fase 2 tra mille difficoltà, sia pratiche che economiche.