Piano di Sorrento, oggi riaprono i cantieri edili. Da Villa Fondi a via Lavinola e il Cimitero: l’elenco completo

Penisola sorrentina. E’ stata consentita la riapertura per oggi, 4 maggio, dei cantieri edili col pieno rispetto del protocollo di sicurezza previsto per il contenimento della diffusione del Covid-19. Il nuovo Protocollo contiene le regole principali che i datori di lavoro devono adottare nei cantieri e riguarda i dispositivi di protezione individuale, l’accesso dei fornitori esterni, gli spazi comuni, la gestione di un operaio sintomatico, ecc.

A tal proposito il sindaco Vincenzo Iaccarino, ha reso noto i cantieri che riapriranno oggi, in vista della fase due, a Piano di Sorrento.

Cantieri che riprendono oggi, 4 maggio 2020, nella nostra città:

1) Intervento di efficientamento e risparmio energetico, di adeguamento e di miglioramento della sicurezza del complesso immobiliare di proprietà comunale denominato “Villa Fondi de Sangro”;

2) Lavori urgenti per la messa in sicurezza ed eliminazione del pericolo di smottamento e franamento in prosecuzione dell’intervento in corso di realizzazione a seguito dell’evento franoso del 17/12/2019. ripristino dello stato di sicurezza della parte di versante in via Lavinola in prosecuzione verso monte della zona in corso di manutenzione;

3) Edificio scolastico “G. Amalfi” in via f.ciampa. interventi urgenti ed indifferibili di ripristino del copriferro di alcuni elementi strutturali in c.a. dei padiglioni “palestra” ed “archivio”;

4) Lavori di rifacimento del tappetino stradale di alcuni tratti di strade del territorio comunale;

5) Realizzazione di playground presso il parco San Michele;

6) Interventi di manutenzione ordinaria per la riparazione di strade e marciapiedi comunali;

7) Opere di manutenzione e riparazione degli edifici scolastici comunali;

8) Completamento dei lavori di ristrutturazione e trasformazione dell’ex mattatoio a centro polifunzionale comunale alla via Gennaro Maresca – locali adiacenti agli ambienti in uso alla soc. Penisolaverde s.p.a.;

9) Ampliamento del cimitero comunale San Michele Arcangelo 1° lotto: realizzazione del complesso denominato “chiostro”;

10) Lavori di miglioramento sismico della biblioteca comunale;

11) Interventi straordinari finalizzati all’adeguamento ed all’ampliamento dei bagni ala “a” e “b” scuola alice.