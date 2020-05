Piano di Sorrento, novità dal supermercato Tre Esse: le nuove offerte, misure di sicurezza e la riapertura della pasticceria!

Piano di Sorrento, il supermercato Tre Esse è sempre promotore di novità, con nuove misure di sicurezza per la gestione di eventuali code o pericolosi assembramenti. All’ingresso del supermercato è presente, oltre all’incaricato che distribuisce i guanti, anche un percorso sul pavimento che segnala come spostarsi ed i segnalini su cui fermarsi per attendere il proprio turno, a debita distanza dagli altri clienti.

Oltre la sicurezza, il Tre Esse pensa anche al benessere ed ai piaceri della propria clientela. A tal proposito, così come il Supermercato Pollio di Sorrento, anche al supermercato di Piano è stato riaperto il reparto gastronomia e pasticceria con nuovi arrivi direttamente dalla Sicilia! A partire dai classici cannoli di ricotta fino alle cassatine.

Infine, nuove offerte vi attendono al Supermercato Tre Esse, Netto e Pollio, con il nuovo volantino scaricabile QUI e offerte attive dall’11 al 24 maggio. Segui la pagina Facebook del Tre Esse, per tenerti sempre aggiornato su novità come queste, in tema sicurezza, nuove offerte e gastronomia.