Piano di Sorrento. Da martedì 12 maggio riapre al pubblico il Parco Comunale di Villa Fondi de Sangro

A seguito delle Ordinanze Regionali e D.P.C.M. contenenti le indicazioni emergenziali connesse all’epidemia da Covid-19, il Parco di Villa Fondi era rimasto chiuso al pubblico in base al contenuto del DPCM del 10 aprile 2020 nel rispetto delle direttive del Ministro della Salute che avevano vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, non consentendo di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto e restando consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Il successo DPCM del 26 aprile 2020 introduceva, a partire dal 4 maggio, diverse novità tra cui la possibilità di effettuare attività motoria anche lontano dalla propria abitazione purché da soli, utilizzando dispositivi di protezione e rispettando la distanza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti, con la possibilità che un adulto potesse accompagnare minori e persone non autosufficienti.

Il sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino, tenuto conto dell’andamento evolutivo dell’emergenza a livello locale ha ritenuto di poter rivedere la misura in atto di chiusura al pubblico di Villa Fondi quale luogo per passeggiate e svago per i cittadini, caratterizzato da ampi spazi all’aperto che rendono possibile l’osservanza delle misure di sicurezza previste dal richiamato DPCM 26.4.2020 e dalle Ordinanze Regionali.

Per tali motivi, a partire da martedì 12 maggio il Parco Comunale di Villa Fondi De Sangro verrà riaperto al pubblico rispettando il seguente orario: Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni, escluso il lunedì.

E’ fatto obbligo ai visitatori di rispettare, durante la permanenza nel Parco, le seguenti prescrizioni: evitare assembramenti; indossare protezioni delle vie respiratorie; mantenere rigorosamente la distanza interpersonale di almeno un metro; limitare all’interno del Parco l’attività motoria a mero passeggio, senza possibilità di intraprendere ed organizzare all’interno del Parco stesso attività ludiche e/o sportive.

Per ragioni di carattere igienico sanitario, oltre che di ordine pubblico, è altresì vietato l’ingresso all’interno del Parco ad animali (anche se a guinzaglio). Vanno ovviamente rispettate tutte le altre disposizioni previste dalla normativa Nazionale e dalle Ordinanze Regionali in ordine alla emergenza COVID 19;

Ricordiamo che il Parco racchiude anche la sede di un importante Museo Archeologico, per il quale si prevede la possibile riapertura già nei prossimi giorni, qualora vi siano le condizioni di legge.