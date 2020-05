Piano di Sorrento in lutto per Ida Russo, ci lascia all’età di 93 anni

Piano di Sorrento. E’ scomparsa all’età di 93 anni la cara Ida Russo, che lascia in un profondo dolore tutta la famiglia a partire dalla cognata Rosa, ai nipoti, pronipoti ed i parenti tutti.

Il rito funebre non potrà essere celebrato a causa dell’emergenza sanitaria in corso e per le disposizioni ministeriali, dunque si dispensa dalle visite. La salma, dopo la benedizione, sarà inumata domani, sabato 2 maggio, presso il Cimitero di Piano di Sorrento.

Noi tutti della redazione di Positanonews ci uniamo al cordoglio della famiglia in questo triste momento, nella speranza che un nostro abbraccio possa attenuare il forte dolore.