Piano di Sorrento: dopo l’entusiasmo di ieri, oggi la città è ordinata e tranquilla

Saranno state le parole del primo cittadino Vincenzo Iaccarino, oppure un senso di responsabilità individuale che ha preso il sopravvento sull’entusiasmo iniziale, ma la città di Piano di Sorrento, stamattina, appare molto più ordinata e tranquilla. Ieri, come le tante testimonianze sparse, sembrava quasi che ci fosse stato un allentamento di tensione che tanto aveva preoccupato molti cittadini e, anche, il sindaco Iaccarino.

Tanto che lo stesso primo cittadino era stato costretto a “minacciare” di emanare un’ordinanza restrittiva per combattere i trasgressori. Assembramenti, passanti senza mascherina, sembra che oggi tutto questo non si sia manifestato. Almeno da quanto siamo stati in grado di constatare andando in giro per la città. Sembra che i cittadini abbiano capito l’importanza di contenere il contagio, ancora, nonostante la Fase 2. Forse la migliore ordinanza è la responsabilità individuale? Pensiamo di sì.