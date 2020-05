Piano di Sorrento, le telecamere di Unomattina a Villa Fondi per il matrimonio in guanti e mascherina

Come anticipato questa mattina, le telecamere di Rai1 sono approdate in Penisola Sorrentina, a Piano di Sorrento, con lo staff di Unomattina al lavoro presso una Villa Fondi fresca di riapertura dopo il lockdown.

“Vanno rispettate le norme e distanziamento sociale – ha detto il sindaco Iaccarino -. Sicuramente nella fase due possono partecipare i congiunti. Villa Fondi, dove si celebrano i matrimoni, è il polo culturale della nostra città.”

Poi il messaggio di speranza dagli sposi: “Siamo qui in nome e per conto di tutti gli altri sposi, per dire a loro che tutto andrà verso il bene e che non bisogna demoralizzarsi.”