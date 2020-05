Piano di Sorrento. Le indicazioni della Basilica di San Michele per i lettori e l’Eucarestia. La Basilica di San Michele Arcangelo di Piano di Sorrento ha diffuso le indicazioni per i lettori e per la funzione della Comunione. I lettori dovranno indossare guanti e mascherina e sanificarsi le mani prima di raggiungere l’ambone di lettura con i prodotti disponibili sulle consolle presenti sul presbiterio.

Per quanto riguarda la Comunione, invece, bisognerà attendere al proprio posto indossando la mascherina. Quando questo sarà arrivato, tendere una sola mano per ricevere l’ostia. A quel punto, bisognerà attendere che il Sacerdote si sia allontanato per spostare la mascherina con l’altra mano, portare l’ostia alla bocca e poi indossare di nuovo la mascherina.