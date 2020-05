Entrano nel vivo i lavori di ammodernamento della biblioteca e centro culturale di via delle rose. Già in atto da mesi nel piano inferiore, per adeguamento alle normative antisismiche, oggi sono partite le operazioni di svuotamento del piano superiore. Una apposita ditta di traslochi sta spostando i libri in via Gennaro Maresca, nell’edificio della polizia urbana. Il centro culturale, fucina di arte e cultura, per i tanti corsi e le tante conferenze che da queste pagine abbiamo decantato,oggi è fermo per lavori, e per coronavirus.

Le tante associazioni che afferivano nei locali messi a disposizione dell’amministrazione comunale sono ora alla diaspora. Alcune di esse, che per il loro operato avevano bisogno di solo qualche tavolo, hanno sopperito facilmente, adeguandosi in altri spazi. Altre invece come L’UNITRE, con i suoi circa trecentocinquanta, tra soci e appassionati, strumenti e mezzi di ogni genere, vive un drammatico stato di sofferenza. L’attrezzatura, costituita da impianti audio e forno per la ceramica, tavoli e sedie con banco Masterchef ed altro sono sistemati alla bello e meglio in ricoveri messi a disposizione dall amministrazione comunale e altri siti di fortuna. Grazie ai ragazzi del gruppo informagiovani, si è potuto organizzare trasloco e sistemazione. Ma c’è ancora tanto da fare. I lavori dureranno un annetto, e ci auguriamo un ritorno ancora più in grande per proporre tanta cultura ai nostri concittadini.