Piano di Sorrento. “Intrusione” informatica nell’account facebook del vicesegretario Giuliano, spammato articolo fake contro Cannavacciuolo. Ad avvisare Giacomo Giuliano Anna Iaccarino, l’ex consigliere comunale era stata fra i destinatari dei “tag” all’articolo che parlava di improbabili guadagni dello chef originario di Vico Equense.

Giuliano ha provveduto immediatamente ad avvisare tutti gli amici taggati

Qualcuno si è divertito ad utilizzare il mio account per un messaggio assurdo su Canavacciuolo e guadagni improbabili. Per chi ha ricevuto questo messaggio consiglio di cancellare subito, potrebbe trattarsi di virus. E comunque, ripeto non proviene da me il commento, nè il messaggio.