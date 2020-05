Piano di Sorrento. Guarito anche l’ultimo positivo al Covid19.

Il sindaco di Piano, Vincenzo Iaccarino, ha comunicato che anche l’ultimo paziente positivo al Covid19 è finalmente guarito. “Dopo ben 5 tamponi di guarigione di cui gli ultimi 4 negativi e dopo quasi due mesi di quarantena! Un abbraccio forte a lui ed alla sua famiglia da parte di tutti noi. Se siamo riusciti a raggiungere questo risultato è certamente merito di tutti:

Il rispetto delle ordinanze che si sono susseguite, delle norme igienico sanitarie del distanziamento sociale e dell’utilizzo dei dpi (mascherine guanti) ci ha consentito così nel migliore dei modi di affrontare questa emergenza.

Un pensiero ed una preghiera va al nostro concittadino che è stato strappato via dalla sua famiglia e dalla sua comunità e purtroppo non è più con noi. Un grazie va alla nostra Polizia Municipale ai Volontari della Protezione Civile ed ai colleghi del Dipartimento di Prevenzione dellAsl e del 118. Ora però si tratta di non mollare la presa in questa 2 fase , di continuare a essere cauti a rispettare le regole in modo da scongiurare qualunque ricaduta. Solo così possiamo davvero tornare alla normalità. E’ questo l’impegno di cui dobbiamo farci carico tutti se vogliamo metterci definitivamente alle spalle questa brutta storia. Ho fiducia in voi, ce la faremo senza ombra di dubbio!” Ora non resta che attendere anche l’ultimo positivo di Massa Lubrense al quale auguriamo una pronta guarigione.