Piano di Sorrento. Giovedì la distribuzione delle mascherine per i bambini.

AVVISO: DISTRIBUZIONE MASCHERINE PER I BAMBINI

A partire da GIOVEDI’ 14 Maggio, presso la sede della Protezione Civile dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 20, verranno distribuite le mascherine per i bambini fornite dalla Regione Campania secondo le fasce d’età:

2015/14 – 2013/12 – 2011-10 – 2009/08 – 2007/06 – 2005/04 2003

La Protezione Civile provvederà a consegnare a un solo genitore, munito di documento di riconoscimento, nel rispetto delle prescrizioni in materia di distanziamento sociale, la dotazione di mascherine previste per nucleo familiare.