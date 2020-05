Piano di Sorrento, forte vento e Via Ripa di Cassano chiusa per Sant’Agnello e Sorrento

Penisola Sorrentina. Ci troviamo a Piano di Sorrento, dove il fortissimo vento che ha travolto il nostro territorio da diverse ore ha reso necessaria la chiusura di Via Ripa di Cassano in direzione Sant’Agnello e Sorrento, all’incrocio con Via delle Rose nei pressi di Villa Fondi.

Un risveglio un po’ brusco per tutti i cittadini della Penisola che stanno facendo i conti con un vento di scirocco quando ormai siamo alle porte della stagione estiva.