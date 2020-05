Piano di Sorrento. Festa della mamma al tempo del Coronavirus. Il sindaco Iaccarino: “Buon senso prima di tutto, oggi riabbraccio mia madre per la prima volta”. Ecco quanto scrive il sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino sulla sua pagina Facebook in occasione della festa della mamma:

“L’amore di una madre è la pace. Non ha bisogno di essere conquistato, non deve essere meritato” (Erich Fromm)”.

Oggi per la prima volta riabbraccio mia madre dopo l’esilio forzato cui ci ha costretti la pandemia covid-19. Legge e buon senso, oltre alla consapevolezza dei rischi che hanno corso e corrono i nostri anziani, ancor di più per il mio lavoro di medico, mi hanno indotto a osservare scrupolosamente questa lontananza sapendo che l’amore di mia madre, quantunque lontano, non mi è mai mancato e anzi mi ha assistito in questa straordinaria sfida che tutti abbiamo vissuto e continuiamo a vivere. Oggi è la festa di tutte le Mamme, delle nostre Mamme che rappresentano il baluardo della nostra esistenza di quell’amore che non dev’essere conquistato nè meritato che diventa per noi tutti l’appiglio più sicuro nei momenti più difficili della nostra esistenza.

“Grazie” per tutto quello che ci avete donato e continuate a seminare nei nostri cuori cuori.