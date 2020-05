Piano di Sorrento. Da domani, lunedì 18 maggio, nella Basilica di San Michele Arcangelo, cuore pulsante della città della penisola sorrentina, si tornerà a celebrare le funzioni religiose alla presenza dei fedeli nel rispetto delle norme di sicurezza per la prevenzione ed il contenimento del contagio da Covid-19.

L’Eucaristia sarà celebrata tutti i giorni feriali alle ore 7.50, il sabato alle 19.00 e la domenica alle 8.30, alle 10.00 ed alle 11.30.

La celebrazione delle 11.30 sarà trasmessa in diretta streaming sui canali tradizionali della Basilica di San Michele.

Questa mattina, con il supporto dei volontari della Protezione Civile, c’è stata una prima fase di preparazione e prove per gestire in sicurezza le sante messe a partire dal 18 Maggio 2020. Sono stati definiti i vari sistemi di entrata, uscita e sistemazioni posti a sedere inclusa la distribuzione della Comunione.

Ogni celebrazione può avere al massimo l’ingresso di 101 persone compresi i bambini. Tutti i movimenti all’entrata, all’uscita ed all’interno della Basilica saranno controllati dai volontari della Protezione Civile, in particolare per quanto riguarda la celebrazione del Sabato alle ore 19.00 e della Domenica alle 10.00 ed 11.30.

E’ importante arrivare in anticipo rispetto agli orari previsti per evitare assembramenti.

All’ingresso in Basilica verrà consegnata ai fedeli una figurina per calcolare il numero esatto. Prima di entrare in Basilica, in strada e sulle scale deve essere rispettata la distanza di un metro. E’ obbligatorio l’indosso della mascherina e la sanificazione delle mani, grazie anche ai dispenser collocati all’ingresso. Quando si raggiunge il numero previsto di 101 persone l’ingresso verrà bloccato.

Sarà possibile sedersi solo nei posti contrassegnati con del nastro blu e non sarà consentito spostare le sedie.

Banchi e sedie saranno sanificati ogni giorno e tra una celebrazione e l’altra.

Non sarà possibile scambiarsi il segno di pace e aver alcun tipo di contatto con gli altri presenti, la distribuzione dell’Eucarestia avverrà tramite l’utilizzo di guanti monouso avvicinandosi all’Altare mantenendo sempre la distanza di sicurezza.

Importante seguire le indicazioni che verranno date dal Parroco dall’altare anche per l’uscita.

Si utilizzerà la porta centrale per l’ingresso e si seguiranno le indicazioni dei collaboratori del parroco. E’ sempre disponibile la rampa dal Largo dell’Annunziata per chi ha difficoltà deambulatorie.

Obbligatorio rimanere a casa in caso di sintomi influenzali o respiratori, anche lievi, o di una temperatura corporea superiore o pari a 37.5, o se si ha anche solo il sospetto di essere entrati in contatto con persone positive al Covid-19.

Al termine della celebrazione, distanziati e con ordine, si uscirà utilizzando solo le due porte laterali ed evitando assolutamente di fermarsi sul Sagrato.

Accanto alle uscite saranno presenti due urne per la raccolta delle offerte.

Cerchiamo di essere, tutti insieme, cittadini responsabili per poter vivere in sicurezza le nostre celebrazioni.

Si consiglia, almeno per il momento, di fare rimanere a casa gli anziani.

