Piano di Sorrento dice addio a Michele Iaccarino, ex seppellitore del cimitero

Penisola sorrentina. Una notizia davvero triste e dolorosa per la città di Piano di Sorrento. All’età di 75 anni ci lascia il caro Michele Iaccarino, nonché ex seppellitore del Cimitero. Famiglia addolorata per la perdita, a partire da sua moglie Antonietta, al fratello, la sorella, i cari nipoti e tutti i parenti.

Dopo l’ultimo decreto che stabilisce l’inizio della fase due per l’emergenza sanitaria del coronavirus, il rito funebre si celebrerà oggi, 4 maggio, in forma privata. La salma sarà poi cremata per volontà dell’estinto.

Noi tutti ci uniamo allo sconforto della famiglia Iaccarino per la triste perdita.