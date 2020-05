Piano di Sorrento, Covid: un tampone risultato negativo, 2 risultati attesi – I DATI

Nella giornata un tampone è risultato negativo a Piano di Sorrento. Dei tre risultati attesi, mancano quindi gli esiti di altri due test. Secondo i dati elaborati dal Centro Operativo Comunale, insieme alla Protezione Civile, la Polizia Municipale e il Dipartimento di Prevenzione dell’Aslna3sud, si continua a monitorare la situazione: i tamponi complessivi restano 89, di cui 13 ripetuti, 2 in attesa di risultato e 70 negativi. Gli attualmente positivi restano 2.

Sul fronte dei cittadini sotto osservazione, la situazione resta uguale a 24 ore fa con 28 cittadini sotto osservazione (contro i 26 di fine aprile), di cui 3 in “quarantena punitiva” per l’inosservanza delle restrizioni imposte dalla Regione Campania per la prevenzione del contagio da coronavirus. Questa è la fotografia di Piano di Sorrento, il terzo giorno della Fase 2.