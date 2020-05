Piano di Sorrento, Covid: situazione stazionaria il primo giorno di Fase 2 – I DATI

A Piano di Sorrento la situazione è stazionaria in questo inizio della Fase 2, anche se in questo primo giorno, non sono mancate segnalazioni via social dei cittadini al sindaco Vincenzo Iaccarino, di casi che non rispettano le disposizioni. Secondo i dati elaborati dal Centro Operativo Comunale, a cura della Protezione Civile, la Polizia Municipale e il Dipartimento di Prevenzione dell’Aslna3sud, oggi si conta un ulteriore test effettuati: i tamponi complessivi sono 88, di cui 13 ripetuti, due in attesa di risultato e 69 negativi. Gli attualmente positivi restano 2.

Inoltre si segnala anche un aggiornamento, per quanto riguarda i test rapidi effettuati figure particolarmente esposte, come Polizia Municipale, Protezione Civile e dipendenti pubblici: su 54 test effettuati, 53 sono risultati negativi e uno è ripetuto/non valido. Sul fronte dei cittadini sotto osservazione, la situazione vede un liev ripresa, passando da 27 a 28 cittadini sotto sotto osservazione (contro i 26 di fine aprile), di cui 3 in “quarantena punitiva” per l’inosservanza delle restrizioni imposte dalla Regione Campania per la prevenzione del contagio da coronavirus. “Oggi in tardo pomeriggio incontro operativo con i colleghi Sagristani, Cuomo, Tito, Buonocore e Balducelli“ – un segnale che i sindaci della Penisola Sorrentina sono al lavoro per far fronte a questa fase delicata.