A Piano di Sorrento si è restabilita la quiete nella giornata di oggi, mentre il Centro Operativo Comunale, insieme alla Protezione Civile, la Polizia Municipale e il Dipartimento di Prevenzione dell’Aslna3sud, continua a monitorare la situazione: secondo i dati forniti il 5 maggio si conta un ulteriore test effettuato: i tamponi complessivi sono 89, di cui 13 ripetuti, 3 in attesa di risultato e 69 negativi. Gli attualmente positivi restano 2.

Sul fronte dei cittadini sotto osservazione, la situazione resta uguale a 24 ore fa con 28 cittadini sottoosservazione (contro i 26 di fine aprile), di cui 3 in “quarantena punitiva” per l’inosservanza delle restrizioni imposte dalla Regione Campania per la prevenzione del contagio da coronavirus.

Abbiamo sentito il sindaco Vincenzo Iaccarino su Positanonews TG questa sera “Non ci sono più contagiati da qualche giorno, ma bisogna mantenere alta la guardia. I miei concittadini si sono comportati bene, ma ieri ho fatto una strigliata perchè per il primo giorno di Fase2 ci sono stati eccessi, la gente deve mettere le mascherine, se non lo fanno anche i vigili interverranno per invitarli a farlo in maniera corretta. Potremo andare avanti se in questi giorni si rispetteranno le regole”