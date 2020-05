Piano di Sorrento, Covid: effettuati 11 tamponi, boom di persone sotto osservazione – I DATI

A Piano di Sorrento oggi sono stati effettuati ben undici tamponi. Secondo i dati elaborati dal Centro Operativo Comunale, insieme alla Protezione Civile, la Polizia Municipale e il Dipartimento di Prevenzione dell’Aslna3sud, uno di questi è risultato negativo e 10 sono ripetuti. I tamponi complessivi sono 106, di cui 24 ripetuti e 78 negativi. Resta un solo positivo dopo la guarigione avvenuta ieri.



Sul fronte dei cittadini sotto osservazione, nella giornata di oggi si registra un boom di ingressi all’inizio della Fase 2: salgono a 38 cittadini sotto osservazione preventiva (contro i 25 di lunedì 4 maggio), mentre sono solo due i carottesi in “quarantena punitiva”, per l’inosservanza delle restrizioni imposte dalla Regione Campania per la prevenzione del contagio da coronavirus.