Piano di Sorrento. Come oramai abbiamo imparato da questi mesi di esperienza, una delle categorie maggiormente a rischio per il Covid-19 è quella degli anziani che in questo momento vanno tutelati e protetti in modo ancora più forte. In molte città italiane purtroppo le case di riposo per anziani sono diventate focolai del Coronavirus con la conseguenza di dover essere costretti a piangere tanti morti. Sulla situazione è interessante ascoltare le parole del direttore della Casa di Riposo San Michele Ing. Salvatore Aversa il quale, in un video pubblicato dalla pagina youtube AC San Michele, ci illustra le misure prese nella sua struttura al fine di tutelare tutti gli ospiti e ci apre una finestra su questo settore a volte sconosciuto.