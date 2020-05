Piano di Sorrento. Continuano i lavori di messa in sicurezza di Via Lavinola

Piano di Sorrento. Continuano i lavori di messa in sicurezza ed eliminazione del pericolo di smottamento in Via Lavinola, che lo scorso 17 dicembre era stata interessata da una frana che aveva provocato notevoli disagi per la viabilità. Ricordiamo che la strada in questione costituisce uno sbocco importante per tutte le persone che scendono da Vico Equense e Meta. Attualmente si sta posizionando l’apposita rete di contenimento. A breve la strada verrà restituita ai cittadini in totale sicurezza.