In questa giornata dedicata alle mamme vogliamo condividere il video dell’Arciconfraternita della Santissima Annunziata di Piano di Sorrento con la lettura delle bellissime parole di Serena Santorelli:

L’ho vista sempre farsi in quattro per riuscire a fare tutto. L’ho vista combattere battaglie che chiunque avrebbe definito impossibili. L’ho vista vincerle, quelle battaglie. L’ho vista preoccuparsi oltremodo per me e l’ho sentita spesso avvicinarsi al letto, di notte, soltanto per accarezzarmi il viso. L’ho vista sorridere quando raggiungevo un traguardo che credevo difficile e l’ho vista nascondere la rabbia quando l’ostacolo ai miei sogni erano i limiti e i pregiudizi degli altri.

L’ho vista tenace nel difendere i suoi valori e ho capito ben presto che sarebbero stati anche i miei.

L’ho vista asciugarsi velocemente le lacrime quando per la prima volta le ho chiesto cosa fosse l’amore e poi ho aggiunto che per me l’amore era lei.

L’ho vista guardarmi con gli occhi adoranti di chi sta ammirando un eroe che esiste davvero.

L’ho vista ripetermi che nella vita non si può avere tutto, ma l’ho vista anche impegnarsi per potermelo dare, quel tutto.

L’ho vista esattamente così, la mia mamma.

Ed è la mamma che il mio cuore sceglierebbe di nuovo ogni giorno.