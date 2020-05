Piano di Sorrento, banco alimentare all’Arciconfraternita. Intervista a Peppe 105: “In penisola siamo fortunati”

Piano di Sorrento. I volontari della Protezione Civile sono al lavoro anche oggi – o meglio, soprattutto oggi – in occasione della Festa dei Lavoratori, per allestire il banco alimentare.

Il banco alimentare è impegnato nella raccolta delle eccedenze alimentari e la successiva redistribuzione a persone povere ed emarginate attraverso organizzazioni territoriali convenzionate (Caritas e parrocchie, mense per i poveri, banchi di solidarietà, centri di ascolto, Associazioni operanti sul territorio, Centri di prima accoglienza e aiuto per unità di strada, Servizi sociali). In questo caso l’Arciconfraternita ospita il banco alimentare che sarà allestito grazie ai membri della protezione civile.

“Siamo fortunati in penisola sorrentina – dice Peppe 105 -. Dobbiamo solo aspettare. Tra qualche giorno faremo un programma ben definito, le famiglie sono tannte. Organizziamo il banco alimentare a Positano, Capri, Meta, Massa Lubrense…”

In bocca al lupo ai volontari ed i membri di radioemergency che, come Peppe, lavorano anche oggi per garantire a tutti un pasto caldo e un po’ di speranza di ripresa da questa situazione catastrofica in cui ci ha condotto l’emergenza sanitaria.