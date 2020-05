Piano di Sorrento, Lorenzo Zurino dona un autocarro di beni alimentari: la gratitudine del sindaco Iaccarino

Piano di Sorrento, inizia la fase due, ma la solidarietà non si ferma. Scende in campo il carottese Lorenzo Zurino, presidente del Forum Italiano dell’Export, in sostegno delle famiglie maggiormente colpite dalla crisi coronavirus. Il sindaco Vincenzo Iaccarino, commosso per tale generosità, ringrazia Zurino con un post sui social network.

Voglio ringraziare un mio amico il nostro concittadino Lorenzo Zurino, Presidente del Forum Italiano dell’Export (IEF), che ha voluto testimoniare con un atto di solidarietà alla sua terra alla sua gente la sua vicinanza donando un autocarro pieno di beni di prima necessità alla nostra Protezione Civile per distribuirli alla famiglie carottesi che vivono un momento di grave difficoltà economica in questa emergenza covid-19 .

Si è trattata di una straordinaria prova di affetto verso la nostra comunità da parte di Lorenzo. Il suo cuore non ha mai smesso di battere per la sua città natale. Grazie Lorenzo e auguri per il tuo lavoro che ti porta a rappresentare anche la nostra terra in tutti i Paesi dove opera la tua organizzazione.

Ti vogliamo bene