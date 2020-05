Piano di Sorrento, Anna Iaccarino: “Clinica San Michele chiusa?”, arrivano chiarimenti dal dott. Sergianni

“Che fine hanno fatto l’Usca, i due camper, la polizia municipale di scorta, il 7 giorni su 7, il motto “ora nessuno sarà lasciato più solo” e via discorrendo del 27 aprile? Non è che forse si è “inaugurato” qualcosa che non c’è ancora o che non c’è sempre?”

Sono queste le parole di Anna Iaccarino, ex consigliera comunale intervenuta sulla questione Clinica San Michele e USCA, denunciando lo stabile sempre chiuso e inattivo, dunque inutilizzato per sopperire alla mancanza di posti letto

Da qui arriva il chiarimento dal dott. Primo Sergianni, Presidente Comitati ex art.23 MMG e PLS ASL NA 3 SUD e membro del Componente Comitato Zonale Specialistica Ambulatoriale Prov di Napoli. “La Clinica San Michele è stata riaperta come base per i mezzi USCA, dunque non è sempre aperta”. Ha riferito Sergianni, un po’ come anticipato dal sindaco Vincenzo Iaccarino, che aveva definito la riapertura dello stabile soltanto per l’emergenza covid-19. Qui avranno sede i membri dell’USCA, un luogo dove possono sanificarsi, vestirsi per lo scopo ed arrivare in tempi rapidi da Massa Lubrense a Vico Equense .