Rai1 a Piano di Sorrento, alle 10 su Unomattina: “Una storia d’amore al tempo del covid”

Penisola sorrentina. Questa mattina del 14 maggio, alle ore 10:00, le telecamere della Rai con Unomattina, il programma della mattina di Rai1 che racconta l’attualità italiana ed estera, approderanno a Piano di Sorrento. Come anticipato dal sindaco Vincenzo Iaccarino, si parlerà di una Storia d’Amore al tempo del Covid.

A breve tutti sintonizzati su Rai 1 per scoprire cos’ha in serbo Unomattina in quel di Piano, con la sua cronaca, politica, cultura, spettacolo, medicina, economia, senza tralasciare l’approfondimento degli argomenti dell’agenda sociale, reportage e speciali.