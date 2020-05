Piano di Sorrento, aggiornamenti sui lavori pubblici: dal Cimitero alla Biblioteca Comunale

Piano di Sorrento. Proseguono senza sosta i lavori pubblici nella città dei carottesi. Al termine del lockdown e con la riapertura dei cantieri, l’amministrazione comunale è tornata all’opera per riprendere con l’edilizia dal punto in cui si era fermata. Ripavimentazione stradale, lavori al Cimitero di San Michele Arcangelo, alla Biblioteca Comunale, il sindaco Vincenzo Iaccarino illustra con un post su Facebook la ripresa di tali cantieri edili.

Domani inizieranno i lavori di ripavimentazione stradale a via San Pietro. Martedì pulizia e taglio erba a via Pontecorvo. Giovedì pulizia e taglio erba a via Colli di Fontanelle.

Continuano lavori per 500 loculi al Cimitero Comunale di San Michele Arcangelo ed i lavori strutturali di miglioramento sismico nella Biblioteca Comunale – ha detto il primo cittadino.