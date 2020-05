Piano, il sindaco Iaccarino alla Protezione Civile della Regione: “Riapriremo in tutta sicurezza. Oggi incontro con l’EAV”

Il primo cittadino di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, questa mattina si è recato a Napoli presso la sede della Protezione Civile per confrontarsi con gli esponenti della Regione Campania, tra cui Bruno Cesario, Italo Giulivo, Claudia Campobasso, Roberta Santaniello e don Tonino Palmese, sulle problematiche da affrontare nella fase due. “Stiamo lavorando per protocolli adatti alla riapertura. I problemi sono tanti, ma si lavora in sinergia. – dice il sindaco.”

Piano di Sorrento sta man mano abbandonando la problematica contagio e c’è un solo positivo al coronavirus che è in buone condizioni di salute e stiamo tutti in attesa del prossimo tampone. “Sono ottimista e fiducioso sul nostro concittadino contagiato, sta bene e si faranno i tamponi domani mattina – ha dichiarato il primo cittadino.”

Poi sul protocollo dei ristoranti e sulla ripresa per la stagione estiva: “La Regione sta lavorando e ci sono numerose proposte per la ripresa, quella dello Chef Gennarino Esposito è solo una delle tante, si stanno vagliando quelle più adatte a ripartire e farlo in tutta sicurezza. Siamo al lavoro per organizzare la stagione estiva e oggi ci sarà un importante incontro con il presidente EAV Umberto De Gregorio.”