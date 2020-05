Piano. L’UNITRE al tempo del Coronavirus

L’ Università delle tre età di Piano sta attraversando un momento dei grande e sofferenza fisica e materiale, sia per la emergenza sanitaria che per la momentanea perdita del luogo di incontro. Infatti le sale della biblioteca di via delle rose, messe a disposizione di questo Sodalizio dell’amministrazione comunale, sono sottoposto a lavori di adeguamento. I tanti soci, oltre a trascorrere intensi pomeriggi culturali e creativi, trovava in questo luogo anche un supporto psicologico contro la solitudine e la malinconia di una età giunta al pomeriggio. In questi mesi si sarebbero dovuto svolgere incontri, corsi, passeggiate naturalistic he guidate, visite a Mostre internazionali, è tanto stare insieme. Purtroppo tutto ciò non è possibile per il Coronavirus, e allora dopo i primo giorni di quarantena trascorsi sotto shoc, poi, sui media ci si incontra e si tirano fuori ricordi e fotografie. Nel passato vedono il loro progresso. Escono fuori immagini di soci ogniuna con una pianta sotto braccio, è il corso di botanica di Nello Trapani, o un gruppo di donne con fusò nero e tappetino ginnico con la docente di ginnastica Cinzia russo. Tutti Docenti volontari e gratuiti. Il preside emerito Agostino Aversa che dialogo di religione ortodossa, o il preside emerito Lucio Scibilia che parla del libro del mese. Docenti e alunni in ruoli scambievoli si condividono i saperi e le competenze. La storia della musica napoletana con Oliva, Pussumato e Di Bello in un salone stipato di gente, lo avremo ancora? E quando?

Non mancano le belle immagini dell’apertura dell’anno accademico a bordo della nave San Valentino con brindisi alla dea Minerva di punta campanella, anche qui va un grande grazie all’amministrazione comunale nella persona del Sindaco Vincenzo Iaccarino e del vice Pasquale D’Aniello, sempre vicini.

È tanti, tanti altri ricordi, alcuni quasi dimenticati, come le visite alle dimore storiche e ai personaggi di Piano, protrattisi per anni. Alcune di esse hanno poi suscitato l’interesse ancora maggiore nella popolazione, come il Formiello, grande opera di ingegneria idraulica di epoca Romana, o i palazzi storici, inseriti nei normali circuiti turistici.