Piano di Sorrento. Riapre lo stabilimento “Antico Bagno di Nettuno” con tutte le norme di sicurezza Piano di Sorrento. Lo stabilimento “Antico Bagno di Nettuno” a Marina di Cassano, gestito da Vincenzo Cosenza, è uno tra i primi a riaprire in penisola sorrentina. Le nuove normative hanno modificato il suo aspetto, ma senza stravolgerne la bellezza, riducendo il numero di lettini e sdraio ad 84, rispetto ai 250 dello scorso anno.

Sullo stabilimento sono state predisposte delle piazzole, delle postazioni autonome e separate da cordoncini. Per ogni postazione, con due lettini e ombrellone, è stata rispettata la misura prevista dall’ordinanza di 10 metri quadrati, delimitati con una corda che rende visibile la zona da rispettare. Le piazzole che si affacciano sul lato mare godono anche di una doccia con acqua salata.

Per questioni di sicurezza sono stati aboliti gli spogliatoi ma ogni ombrellone è stato dotato di una tenda da chiudere al momento del cambio trasformandosi in un piccolo spogliatoio privato ed esclusivo.

Una postazione costa 26 euro e comprende tutti i servizi per l’intera giornata. Per il mese di giugno i residenti pagheranno 20 euro per una postazione con ombrellone e due lettini da lunedì a venerdì. Se i residenti sceglieranno la fascia oraria dalle 8.00 alle 12.00, sempre da lunedì a venerdì, pagheranno 15 euro.

“La nostra è stata una scelta di sicurezza massima, seguendo tutti gli standard – spiega Vincenzo Cosenza -. Il percorso prevede tutti gli adempimenti del protocollo, quindi misurazione preventiva con termoscanner della temperatura, poi registrazione del cliente. Vi è un ingresso distinto dall’uscita . All’interno dello stabilimento i percorsi sono ben chiari ed evidenziati dalla segnaletica. Distanziamento e norme di sicurezza e igiene rispettati al massimo, i lettini igienizzati tutti i giorni. Massimo relax e tranquillità in un mare che è il migliore degli ultimi anni”

Il Nettuno offre anche servizio bar e ristorante.