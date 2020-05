Piano di Sorrento non si ferma. Proseguimento dei lavori per i nuovi loculi al Cimitero e ripavimentazione di Via San Pietro

Piano di Sorrento non si ferma e continuano i lavori per il miglioramento della città. Proseguono i lavori per la realizzazione di 500 nuovi loculi al Cimitero San Michele Arcangelo dopo 15 anni di attesa!

Dopo più di 20 anni, inoltre, è stata rifatta la pavimentazione di Via Sa Pietro con l’esecuzione di interventi sulle numerose perdite della condotta idrica e la sostituzione degli ormai deteriorati allacciamenti alle utenze.

A dichiararlo, con la giusta soddisfazione, è il sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino attraverso la sua pagina Facebook.