Piano di Sorrento. Negatività di tutti i test effettuati su ospiti e staff della Casa di Riposo San Michele. Ecco quanto ha detto il Direttore Ing. Salvatore Aversa: “È con grande soddisfazione che registriamo la negatività di tutti i test e dei successivi tamponi di verifica effettuati sugli ospiti anziani della Casa di Riposo San Michele e su tutto lo staff della struttura. Per noi una conferma di aver lavorato bene, con responsabilità e con la dovuta cura, per proteggere i nostri anziani da un virus che non ha mai messo piede nella nostra struttura. Ringrazio, a nome mio ed a nome del Consiglio di Amministrazione della Casa San Michele, il Sindaco Vincenzo Iaccarino sempre al nostro fianco in questa battaglia e l’ASL, nella persona del dott.Antonio Coppola per l’attenzione e la sensibilità mostrata verso la nostra struttura ed i nostri ospiti anziani.”