Piano di Sorrento. Lunedì 1 giugno riparte il mercato rionale in Via delle Rose

Piano di Sorrento. Dopo un lungo periodo di fermo dovuto al lockdown per l’emergenza Coronavirus, da lunedì 1 giugno torna il mercato rionale in Via delle Rose. Ieri gli operatori del settore hanno incontrato il sindaco Iaccarino e con il responsabile del settore la Dott.ssa Cacace. All’interno dell’area mercatale sarà consentito l’accesso con l’indosso di mascherine di protezione individuale e guanti monouso, andranno rispettate le misure di distanziamento sociale tra le persone e bisognerà attenersi alle nuove normative finalizzate al contrasto del contagio da Covid-19.