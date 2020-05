Piano di Sorrento. Il cordoglio del Sindaco per la scomparsa del notaio Carlo Iaccarino. E’ venuto a mancare il notaio Carlo Iaccarino e a nome di tutta l’Amministrazione Comunale di Piano di Sorrento esprimo il cordoglio ai familiari e in particolare alla Signora Titti e al figlio Giancarlo Iaccarino che ne ha raccolto l’eredità professionale e morale. Carlo è stato un uomo e un notaio che nel suo studio di Piano di Sorrento ha accompagnato famiglie, professionisti e imprese nelle scelte che tanto peso hanno sulla vita di ognuno. La sua cordialità e disponibilità ne facevano una persona speciale che ha sempre cercato di dare il proprio contributo anche alla nostra comunità cui è sempre rimasto profondamente legato. Ricordo che negli anni ottanta è stato eletto anche in Consiglio Comunale testimoniando così quell’interesse civico alla crescita ed al benessere del nostro Paese. Lo ricorderemo sempre con grande stima e affetto.