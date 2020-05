Piano di Sorrento e Massa Lubrense selezionati dall’ISTAT per 150 mila test sierologici. Massa Lubrense e Piano di Sorrento, in Penisola Sorrentina, sono stati selezionati dall’ ISTAT nel campione nazionale dei 150.000 test sierologici che serviranno a mappare la diffusione del contagio e degli anticorpi in Italia. Un piccolo gruppo di nostri concittadini, scelti a campione, sempre dall’istituto nazionale di statistica, sarà contattato dalla Croce Rossa italiana per un prelievo venoso che servirà ad effettuare le analisi per la definizione delle IGM e IGG. La partecipazione allo screening nazionale sarà gratuita e volontaria. Pertanto chiediamo alle persone selezionate, che saranno contattate da un numero telefonico che inizia con 06 5510, di aderire all’iniziativa per dare un contributo alla conoscenza ed aiutare i ricercatori nel contrasto al COVID 19. Grazie. Questo quanto ha scritto sul suo profilo Facebook il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli questa mattina.