Piano di Sorrento. Da lunedì 1 giugno ripristinato il pagamento sulle aree “Blu”. Le norme per l’accesso al mercato rionale

Piano di Sorrento. Il comandante della Polizia Municipale Michele Galano, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto che a partire da lunedì 01 giugno 2020 per la sosta sulle aree “Blu” bisogna corrispondere la tariffa prestabilita. Gli abbonamenti in scadenza al 31 maggio 2020 sono prorogati automaticamente al 31 agosto 2020.

Inoltre, sempre da lunedì, ritorna il mercato settimanale. Gli avventori dovranno indossare naturalmente la mascherina ed i guanti all’occorrenza. Sarà istituito il “senso unico pedonale” ed in particolare il marciapiedi lato sinistro scendendo sarà utilizzabile per l’accesso all’area mercatale mentre quello di destra per l’uscita. Sarà vietato soffermarsi lungo i due percorsi mentre le contrattazioni dovranno avvenire negli appositi spazi ricavati tra un operatore commerciale e l’altro. Occorre mantenere SEMPRE la distanza interpersonale di un metro.

Per la giornata di lunedì si ricorda di rimuovere le auto in sosta in Via delle Rose (dall’incrocio con Via Carlo Amalfi fino a Villa Fondi) ed in Via Ciampa.

Adottiamo comportamenti responsabili per la tutela della salute comune.