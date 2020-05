Pensisola Sorrentina e Capri. Atex: “Bisogna riconoscere il nostro territorio come Z.T.P. e mettere in campo azioni immediate per combattere la povertà”.

Il governatore Musumeci, sul Corriere della Sera, oggi ha fatto sua una proposta dell’Atex e propone la Sicilia come “regione a turismo speciale” affermando

“Saremo più penalizzati di altre regioni e pagheremo un conto di questa pandemia più salato rispetto agli altri, visto il boom di prenotazioni che attendevamo”

Atex da oltre due mesi ha proposto al Governo e alla Regione Campania l’individuazione delle ZONE A TURISMO PREVALENTE, territori in cui l’economia dipende pressoché in modo totale dal turismo.

Territori in cui occorrono misure straordinarie e immediate, perché sono travolte da una crisi “totale” non avendo alcuna alternativa economica.

Anche la Regione Sicilia ha recepito il nostro messaggio, addirittura allargandolo all’intera isola.Forse un po eccessivo.

Anche il Presidente della Campania De Luca una settimana fa si impegno ‘a rendere operativa questa proposta.

Occorre che i Sindaci della Penisola Sorrentina e dell’ Isola di Capri insieme a tutti i rappresentanti della filiera turistica “pressino” il Governo e la Regione Campania per riconoscere i nostri territori come Z. T. P. e per mettere in campo azioni immediate e straordinarie per evitare che una povertà devastante ci aggredisca

Sergio Fedele

Presidente Atex Campania Associazione Turismo Extralberghiero

Graziano d’Esposito

Presidente Atex Isola di Capri