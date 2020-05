Penisola Sorrentina. In tanti aspettano la riapertura dei mercati dopo l’ordinanza di De Luca. Tanti aspettano la riapertura dei mercati in Penisola Sorrentina: lavorano dappertutto, ma qui no. Positanonews ha ricevuto diverse telefonate da più ambulanti o mercatali, per quanti riguarda il proprio lavoro: si tratta di persone con famiglie, che vivono solo di questo. Mentre un po’ dappertutto, dopo l’ordinanza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ci si sta riorganizzando per la riapertura dei mercati, ciò pare non accadrà qui. Abbiamo sentito il sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino, il quale ci ha informato che al momento non è ancora stata decisa una data per la riapertura.

Per le modalità di apertura c’è stato un incontro della categoria con De Luca e laddove c’è un calpestio di almeno un metro e quaranta si può riaprire con obbligo di mascherine, disinfettante e distanziamento.

In questo clima di incertezza e di attesa, dunque, si vive in Penisola Sorrentina, dove quasi ogni comune ha un suo mercato.