Penisola sorrentina. Spunta un contagiato a Massa Lubrense. Rimangono a zero contagiati, tutti guariti dal coronavirus ovid-19, i comuni di Sorrento, Sant’Agnello, Piano di Sorrento e Meta, purtroppo la brutta notizia oggi del contagiato a Massa Lubrense. Vico Equense non fa parte della Covid Map , la struttura comune che elabora i dati, ma è anche essa ferma con i contagiati 2 . Il caso di Massa ci insegna che non bisogna mai abbassare la guardia.

Vico Equense , il sindaco Andrea Buonocore

I casi positivi al Covid-19 a Vico Equense restano due.

Abbiamo rimandato la pubblicazione del consueto report perché attendevamo di completare lo screening di tutte le persone entrate in contatto con i due concittadini.

Sono stati effettuati, pertanto, 24 tamponi. Tutti i tamponi sono risultati negativi.

Vi esorto nel continuare a mantenere le distanze interpersonali e ad attuare tutte le precauzioni richieste.

Non è ancora il momento di tornare alla vita di tutti i giorni, ma, con senso civico e senso di responsabilità quel tempo sarà molto più vicino