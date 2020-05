Penisola Sorrentina, sopralluogo di Tito e Balducelli per i lavori stradali da Sorrento a Massa Lubrense

Penisola sorrentina. Questa mattina il sindaco di Meta Giuseppe Tito, nonché Consigliere Metropolitano, si è recato con il sindaco Balducelli di Massa Lubrense sul tratto di strada che sarà interessato dai lavori di rifacimento dell’asfalto fino a Sorrento. Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha dato via libera a 455 milioni di euro per la manutenzione delle strade, spendibili fino al 2033, e in Penisola sorrentina hanno subito pensato al da farsi.

Stamattina insieme al Sindaco Lorenzo Balducelli, ed ai tecnici della Città Metropolitana abbiamo effettuato sopralluogo per dare inizio ai lavori di rifacimento tappetino stradale – ha detto il sindaco Tito. I lavori verranno realizzati lungo il tratto stradale compresi tra il confine del comune di Sorrento fino all’ingresso del Comune di Massa lubrense. Fatti e non parole.

Una notizia positiva, pur considerando che è stata ‘persa’ l’occasione di sfruttare il periodo senza traffico che l’Italia ha avuto modo di sperimentare durante il lockdown legato al coronavirus.