Penisola Sorrentina, Piano di Sorrento è “Covid Free”. Oggi effettuati 26 tamponi – I DATI

Ottime notizie quest’oggi da Piano di Sorrento, che è finalmente a pazienti zero. Ad annunciarlo in serata è stato il sindaco Vincenzo Iaccarino attraverso un messaggio dai social. “Cari Concittadini, sono contento stasera di comunicarvi che la nostra Città è finalmente “covid-free”, cioè sono stati dichiarati tutti guariti i pazienti che risultavano positivi fino ad oggi al coronavirus – scrive il primo cittadino – L’ultimo un giovane carottese dopo ben 5 tamponi di guarigione di cui gli ultimi 4 negativi e dopo quasi due mesi di quarantena! Un abbraccio forte a lui ed alla sua famiglia da parte di tutti noi.

Se siamo riusciti a raggiungere questo risultato è certamente merito di tutti:

Il rispetto delle ordinanze che si sono susseguite, delle norme igienico sanitarie del distanziamento sociale e dell’utilizzo dei dpi (mascherine guanti) ci ha consentito così nel migliore dei modi di affrontare questa emergenza.

Un pensiero ed una preghiera va al nostro concittadino che è stato strappato via dalla sua famiglia e dalla sua comunità e purtroppo non è più con noi. Un grazie va alla nostra Polizia Municipale ai Volontari della Protezione Civile ed ai colleghi del Dipartimento di Prevenzione dellAsl e del 118.

Ora però si tratta di non mollare la presa in questa 2 fase , di continuare a essere cauti a rispettare le regole in modo da scongiurare qualunque ricaduta. Solo così possiamo davvero tornare alla normalità. E’ questo l’impegno di cui dobbiamo farci carico tutti se vogliamo metterci definitivamente alle spalle questa brutta storia. Ho fiducia in voi, ce la faremo senza ombra di dubbio!”

Secondo i dati Covid Map Penisola Sorrentina, oggi sono stati effettuati 26 tamponi (9 ieri), risultati tutti negativi, nei cinque comuni in questione: complessivamente sono 486 i test che si contano fino alla data di oggi (di cui 449 negativi), con un solo contagiato a Massa Lubrense.

Sono 4 i cittadini che hanno poi fatto ingresso in autoisolamento, contro 13 uscite. Una persona è uscita da isolamento. Restano 4 i cittadini che sono sottoposti ad isolamento, mentre scendono a 119 (ieri 128) le persone che hanno ricevuto istruzione di rimanere tra la mura domestiche e restare isolati.

La situazione a Sorrento

Nove sono i tamponi che sono stati effettuati a Sorrento (ieri nessuno), che rientra tra i comuni a pazienti zero: i test complessivi sono 135, di cui 119 negativi e restano tre i positivi. Sul fronte dei cittadini sotto osservazione, sono state registrate quattro uscite da autoisolamento: sono 33 (ieri 37) le persone in autoisolamento.

La situazione a Massa Lubrense

A Massa Lubrense sono stati fatti 4 tamponi (ieri 5): sono 90 i tamponi complessivi, di cui 82 negativi con una sola persona contagiata. Riguardo i cittadini sotto osservazione, ci sono stati 3 uscite da autoisolamento: sono 4 i cittadini in isolamento e 18 in autoisolamento.

La situazione a Meta

Da Meta rilevazioni quotidiane dicono che c’è stato un solo tampone (ieri nessuno) e resta un comune a pazienti zero: i test complessivi sono 62, di cui 57 negativi. Oggi si rileva solo tre ingressi in autoisolamento, con 25 metesi sotto osservazione.

La situazione a Piano di Sorrento

Quattro tamponi sono stati effettuati a Piano di Sorrento (ieri uno solo), che registra l’ultima guarigione. La quota complessiva dei tamponi sale a 132 (e 128 negativi). Sul fronte dei cittadini sotto osservazione, si rileva un’uscita da isolamento e tre da autoisolamento, con 21 carottesi in autoisolamento (il 18 maggio erano 35).

La situazione a Sant’Agnello

Otto test risultano anche nel comune di Sant’Agnello, dove attualmente non ci sono contagiati. I test sono complessivamente 67 (con 63 negativi). I dati rilevano un solo cittadino entrato in autoisolamento e tre uscite, mentre 22 santanellesi restano in autoisolamento.

La situazione a Vico Equense

Restano 2 le persone contagiate a Vico Equense secondo i dati del 17 maggio, con 165 tamponi effettuati, 315 persone in quarantena fiduciaria e 259 uscite dalla quarantena senza sintomi.