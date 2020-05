Penisola Sorrentina, effettuati 16 tamponi nella giornata di oggi – I DATI

Covid Map Penisola Sorrentina negli aggiornamenti di oggi rivela che sono stati effettuati 16 tamponi (contro i 26 di ieri), risultati tutti negativi, nei cinque comuni in questione: complessivamente sono 502 i test che si contano fino alla data di oggi (di cui 465 negativi), con un solo contagiato a Massa Lubrense.

Sono 4 i cittadini che hanno poi fatto ingresso in autoisolamento, contro 13 uscite. Una persona è uscita da isolamento. Restano 4 i cittadini che sono sottoposti ad isolamento, mentre scendono a 119 (ieri 128) le persone che hanno ricevuto istruzione di rimanere tra la mura domestiche e restare isolati.

La situazione a Sorrento

Sei sono i tamponi che sono stati effettuati a Sorrento (ieri 9): i test complessivi sono 141, di cui 125 negativi. Sul fronte dei cittadini sotto osservazione, sono state registrati nove ingressi e sette uscite da autoisolamento: sono 35 (ieri 33) le persone in autoisolamento.

La situazione a Massa Lubrense

A Massa Lubrense sono stati fatti 2 tamponi (ieri 4): sono 92 i tamponi complessivi, di cui 84 negativi con una sola persona contagiata. Riguardo i cittadini sotto osservazione, non si riscontrano movimenti oggi: sono 4 i cittadini in isolamento e 18 in autoisolamento.

La situazione a Meta

Nessun tampone è stato effettuato invece oggi a Meta (ieri uno solo): i test complessivi sono 62, di cui 57 negativi. Oggi si rilevano solo due ingressi e due uscite da autoisolamento, con 25 metesi sotto osservazione.

La situazione a Piano di Sorrento

Sette tamponi sono stati effettuati a Piano di Sorrento (contro i 4 di ieri), nel primo giorno con pazienti zero. La quota complessiva dei tamponi sale a 139 (e 135 negativi). Sul fronte dei cittadini sotto osservazione, si rilevano due uscite autoisolamento, con 19 carottesi in autoisolamento.

La situazione a Sant’Agnello

Un solo test è stato fatto nel comune di Sant’Agnello (ieri 8). I test sono complessivamente 68 (con 64 negativi). I dati rilevano un solo cittadino entrato in autoisolamento e quattro uscite, con 19 santanellesi che restano in autoisolamento.

La situazione a Vico Equense

Restano 2 le persone contagiate a Vico Equense secondo i dati del 17 maggio, con 165 tamponi effettuati, 315 persone in quarantena fiduciaria e 259 uscite dalla quarantena senza sintomi.