Penisola Sorrentina e dintorni, assistenza pazienti Covid: l’affare delle ambulanze con affidamento senza bando

Un affidamento da 90mila euro, questo è l’affare apparecchiato dall’Asl Napoli 3 Sud per fornire assistenza domiciliare ai malati di coronavirus. Come riportato nell’edizione odierna di Metropolis, in un articolo di Tiziano Valle, non c’è stato alcun bando di evidenzia pubblica, per affidare un servizio da 250 euro al giorno per un anno ad una onlus, la Misericordia di Gragnano, senza prendere in considerazione le altre associazioni sul territorio. Motivo dell’affidamento sarebbe quindi stato destinato alla Misericordia per essersi particolarmente distinta in questa emergenza sanitaria. La convenzione riguarda il progetto di Teleassistenza e Telemedicina che affiancherà l’Usca, nell’assistenza di pazienti Covid non ricoverati in ospedale.

L’onlus dovrà garantire in questo progetto un’ambulanza operativa come Unità Mobile di Poliambulatorio, per 12 ore al giorno. L’Asl Napoli 3 Sud, che opera anche in Penisola Sorrentina, garantisce per questo servizio un rimborso di 250 euro al giorno: 150 euro sono solo per le spese ai dipendenti e volontari (per divise, dispositivi di protezione individuale, telefonia, sorveglianza sanitaria, esami di laboratorio e diagnostica e buoni pasto), mentre la restante cifra va ripartita per i costi di assicurazione, benzina e garage, pedaggi autostradali, manutenzione dei mezzi, ammortamenti e incidenza utenze a rete d’uffici.

L’Asl Napoli 3 Sud si fa carico delle spese relative, dal logo sull’automezzo alla disinfezione quotidiana, dallo smaltimento dei rifiuti infettivi alla dotazione di idonei dispositivi di protezione individuale e contenitori per lo smaltimento al personale incaricato di svolgere le attività. Il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Gennaro Sosto, si è anche riservato che “i costi della convenzione al momento non possono essere compiutamente predefiniti in quanto non è prevedibile l’effettiva durata dell’emergenza epidemiologica”, nella convenzione che durerà un anno.

Nonostante le previsioni di voler adeguare il servizio fino alla fine del 2020, non è stato fatto alcun bando dall’Azienda Sanitaria Locale he ritenuto procedere con urgenza. I dirigenti dell’Asl Napoli 3 Sud hanno voluto subito mettere in campo questo progetto, pur senza considerare la possibilità di affidare il servizio per il tempo necessario: a guadagnarne è stata l’associazione di Gragnano, che ha ottenuto un appalto di 250 euro al giorno, addirittura per un periodo più lungo (e indefinito).