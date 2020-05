Penisola Sorrentina, Covid Map: sette tamponi negativi oggi – I DATI

Oggi Covid Map Penisola Sorrentina rileva che sono stati effettuati sette tamponi (risultati tutti negativi) in tutti e cinque i comuni in questione: complessivamente sono 392 i test che si contano fino al 14 maggio (di cui 355 negativi), con gli attualmente positivi stabili a 5 in questa Fase 2, registrando ancora il minimo storico di pazienti.

Oggi 6 persone hanno fatto ingresso in autoisolamento contro ben 11 uscite. Solo 8 cittadini sono sottoposti ad isolamento, mentre scendono a 138 (ieri 143) le persone che hanno ricevuto istruzione di rimanere tra la mura domestiche e restare isolati.

La situazione a Sorrento

Un solo tampone è stato effettuato anche oggi a Sorrento: i test complessivi sono 112, di cui 96 negativi e restano tre i positivi. Sul fronte dei cittadini sotto osservazione, sono stati registrati tre ingressi in autoisolamento: restano 3 i cittadini in isolamento e 42 in autoisolamento.

La situazione a Massa Lubrense

Due test sono stati invece fatti a Massa Lubrense: salgono a 68 i tamponi complessivi, di cui 60 negativi con una sola persona contagiata. Riguardo i cittadini sotto osservazione, oggi ci sono stati 2 ingressi e tre uscite: sono 4 i cittadini in isolamento e 22 in autoisolamento.

La situazione a Meta

Anche Meta oggi conta due tamponi negativi, rimanendo un comune a pazienti zero: i test complessivi sono 51, di cui 46 negativi. Sono stati inoltre rilevati 6 uscite da autoisolamento, con 19 metesi sotto osservazione.

La situazione a Piano di Sorrento

A Piano di Sorrento è stato effettuato un solo tampone. La quota complessiva dei tamponi sale a 111 (e 107 negativi), con un solo contagiato. Sul fronte dei cittadini sotto osservazione, si rileva oggi una sola uscita da autoisolamento, con un carottese in isolamento e 34 in autoisolamento.

La situazione a Sant’Agnello

Un solo tampone è risultato oggi negativo anche a Sant’Agnello, dove attualmente non ci sono contagiati. I test sono complessivamente 50 (con 46 negativi). I dati rilevano un ingresso e un uscita da autoisolamento, restano 21 santanellesi in autoisolamento.