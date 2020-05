Penisola Sorrentina, Covid Map: i positivi scendono a due, otto tamponi oggi – I DATI

Dopo le guarigioni ufficializzate a Sorrento, tornano le rilevazioni di Covid Map Penisola Sorrentina: ieri non c’è stata la consueta pubblicazione dei dati a causa di problemi tecnici che hanno impedito all’ASL Napoli 3Sud di inviare i report quotidiani. Il 16 maggio si contano otto tamponi (risultati tutti negativi) effettuati su due dei cinque comuni in questione: complessivamente sono 402 i test che si contano fino alla data di oggi (di cui 365 negativi), con gli attualmente scesi a 2 in questo inizio di Fase 2, registrando ancora il minimo storico di pazienti.

Pareggiano gli ingressi e le uscite da autoisolamento (10 persone su entrambe le voci). Restano 5 i cittadini che sono sottoposti ad isolamento, mentre passano a 144 (138 nell’ultima rilevazione) le persone che hanno ricevuto istruzione di rimanere tra la mura domestiche e restare isolati.

La situazione a Sorrento

Nessun tampone è stato effettuato a Sorrento, che rientra tra i comuni a pazienti zero: i test complessivi sono 112, di cui 96 negativi e restano tre i positivi. Sul fronte dei cittadini sotto osservazione, sono stati registrati tre ingressi in autoisolamento e sette uscite: sono 38 le persone in autoisolamento.

La situazione a Massa Lubrense

Anche a Massa Lubrense non sono stati fatti test oggi: restano 68 i tamponi complessivi, di cui 60 negativi con una sola persona contagiata. Riguardo i cittadini sotto osservazione, non ci sono stati movimenti: sono 4 i cittadini in isolamento e 22 in autoisolamento.

La situazione a Meta

Da Meta rilevazioni quotidiane dicono che non ci sono stati tamponi e resta un comune a pazienti zero: i test complessivi sono 51, di cui 46 negativi. Ci sono stati 5 ingressi in autoisolamento, con 25 metesi sotto osservazione (19 il 14 maggio).

La situazione a Piano di Sorrento

Sei tamponi sono stati effettuati invece a Piano di Sorrento. La quota complessiva dei tamponi sale a 117 (e 114 negativi), con un solo contagiato. Sul fronte dei cittadini sotto osservazione, si rilevano oggi tre cittadini in uscita da autoisolamento, con un carottese in isolamento e 35 in autoisolamento.

La situazione a Sant’Agnello

Due test risultano anche nel comune di Sant’Agnello, dove attualmente non ci sono contagiati. I test sono complessivamente 54 (con 50 negativi). I dati rilevano due ingressi, mentre 24 santanellesi restano in autoisolamento.