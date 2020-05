Penisola Sorrentina, Covid Map: oggi sei tamponi negativi – I DATI

Nelle rilevazioni Covid Map Penisola Sorrentina sulla giornata di oggi, si contano sei tamponi che sono risultati tutti negativi (4 a Sant’Agnello e 2 a Massa Lubrense): sono 253 i test che si contano fino ad oggi, con gli attualmente positivi scesi a 4 (3 a Sorrento, uno a Massa Lubrense) nel quinto giorno della Fase 2.

Le persone continuano a fare ingresso in autoisolamento, con sette entrate a fronte di cinque uscite. Sono 7 i cittadini sottoposti ad isolamento, mentre risalgono timidamente a 80 le persone che hanno ricevuto istruzione di rimanere tra la mura domestiche e restare isolati: il trend delle persone in autoisolamento continua ad essere altalenante, nonostante una situazione tranquilla in questo momento, per quanto riguarda i contagi.