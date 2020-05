Penisola Sorrentina, Covid Map: oggi sei tamponi negativi – I DATI

Nelle rilevazioni Covid Map Penisola Sorrentina, oggi sei tamponi sono risultati tutti negativi in quattro comuni: complessivamente sono 375 i test che si contano fino ad oggi (di cui 338 negativi), con gli attualmente positivi stabili a 5 nella prima settimana della Fase 2.

Oggi si è registrato un grosso aumento delle persone che hanno fatto ingresso in autoisolamento, ben 17, a fronte di 5 sole uscite. Sono 8 i cittadini sottoposti ad isolamento, mentre includendo i cittadini di Piano di Sorrento, sono 140 le persone che hanno ricevuto istruzione di rimanere tra la mura domestiche e restare isolati: con questo dato si è ritornati ad un mese fa con i cittadini sotto osservazione in Penisola.

La situazione a Sorrento

Oggi sono stati effettuati due tamponi a Sorrento, risultati entrambi negativi: i tamponi complessivi sono 108, di cui 92 negativi. Restano tre i positivi. Sul fronte dei cittadini sotto osservazione, ci sono stati 6 ingressi e 2 uscite dall’autoisolamento: restano 3 i cittadini in isolamento e 36 in autoisolamento (32 ieri).

La situazione a Massa Lubrense

Un solo test, risultato poi negativo, è stato fatto a Massa Lubrense: si contano 63 tamponi complessivi, di cui 55 negativi ed attualmente c’è un solo positivo al coronavirus. Sul fronte dei cittadini sotto osservazione, oggi c’è stato un pareggio con un’uscita e un ingresso da autoisolamento: restano 4 i cittadini in isolamento e 23 in autoisolamento.

La situazione a Meta

Meta registra oggi 2 tamponi negativi e ancora zero pazienti, con i test che diventano 48, di cui 43 negativi. Sono stati inoltre rilevati 4 ingressi in autoisolamento e un’uscita, la situazione che si attesta con 21 metesi sotto osservazione.

La situazione a Piano di Sorrento

A Piano di Sorrento non sono stati effettuati test. La quota complessiva dei tamponi resta 108 (e 104 negativi), con un solo contagiato. Sul fronte dei cittadini sotto osservazione, si rilevano solo un carottese in isolamento e 40 in autoisolamento.

La situazione a Sant’Agnello

Sant’Agnello non ha contagiati attualmente ed oggi è stato fatto un solo tampone. I test sono complessivamente 48 (con 44 negativi). Sei persone oggi hanno fatto ingresso in autoisolamento, con una sola uscita: in totale sono 20 santanellesi in autoisolamento.